Digitalizzazione sport: il mobile cambia vita al tifoso moderno

Il corso dei tempi che cambia muta anche le abitudini della gente, nel modo di vivere ed approcciarsi allo sport ed in particolar modo al calcio. Quanto sono lontani quei tempi in cui ci si recava in macchina per ascoltare “Tutto il calcio minuto per minuto” o si attendeva con ansia che “90° Minuto” trasmettesse il secondo tempo del big match di giornata, ovviamente con tutte le partite disputate alle 15 della domenica pomeriggio.

Oggi lo sport ed il calcio sono a portata di mano e ci pervadono h24, o quasi. Che sia un anno pari o dispari, gli eventi sportivi si susseguono, diventando parte integrante della vita di ciascuno di noi, senza distinzione anagrafica o di sesso.

La digitalizzazione dello sport e l’esposizione mediatica degli eventi sportivi in qualsiasi momento della giornata e dell’anno hanno contribuito all’espansione del settore delle scommesse sportive, che ha raggiunto un bilancio in termini di spesa netta notevole . In breve tempo, all’offerta delle agenzie terrestri si è affiancata quella delle piattaforme online, che rappresentano al giorno d’oggi uno dei segmenti più floridi a livello di fatturata del gioco legale.

L’esplosione del mobile ha dato successivamente luogo alla diffusione di app dedicate interamente alle scommesse sportive . L’operatore di gioco bwin è stato uno dei precursori nella capacità tramite applicazione di seguire minuto per minuto qualsiasi tipo di evento sportivo, attraverso giocate singole o multiple in tempo reale, bonus e la possibilità di creare portafogli personali.

Ed è su questo concetto che le app moderne si sono concentrate, nel permettere a chiunque tramite lo sviluppo tecnologico di godere dei vantaggi di un mondo che è costantemente su misura e costruito in modo certosino dalle aziende per soddisfare le esigenze degli utenti.

Le app moderne e tutti i sistemi tramite cui è possibile seguire lo sport ed il calcio minuto per minuto rappresentano uno splendido strumento per rimanere aggiornati su quanto accade, non più partecipando passivamente, bensì sempre più attivamente a quel che ci circonda. Molti operatori offrono servizi statistici utili per addetti ai lavori e utenti alla ricerca di informazioni aggiuntive, a ciò si aggiungono delle sezioni interamente dedicate alle news e dei canali tv per vedere gli highlights delle gare di campionato e delle coppe Europee.

Per concludere, possiamo affermare come la trasformazione delle piattaforme di gioco e delle relative applicazioni sia la prova vivente di come si sia evoluto negli ultimi 20 anni il modo di seguire lo sport da parte degli appassionati, un cambiamento di costumi che si rispecchia anche nella nostra vita quotidiana ancorata per necessità a abitudine ad uno strumento tecnologico.