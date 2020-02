Programmazione per le prossime elezioni a cura di Sviluppo Ibleo

Vittoria. Il movimento politico Sviluppo Ibleo, nell’ultima riunione del direttivo, ha avviato un itinerario che porterà alla creazione di una piattaforma programmatica da sottoporre all’attenzione degli alleati che intendono condividere lo stesso cammino. “La base di partenza – chiarisce Sviluppo Ibleo – è un’idea di un centrodestra forte, ma la nostra ambizione, così come è stato più volte messo in chiaro, è superare questa fase politica e andare oltre lo stesso centrodestra per aprirci a quelle associazioni e a quelle parti della società civile che hanno modalità analoghe di vedere le cose e di risolvere le problematiche presenti nella città di Vittoria, ripartendo dalle tante cose fatte e programmate in precedenza e che avrebbero potuto trovare attuazione se non fosse accaduto ciò che tutti sappiamo. Siamo aperti al dialogo e al confronto per la predisposizione, nel confronto tra le varie piattaforme programmatiche, di un percorso comune che consenta di consolidare sempre più forte uno schieramento d’area che ci permetta di guardare avanti con fiducia nelle capacità di un gruppo dirigente che ha sempre dimostrato di essere fattivo. Contiamo, nelle prossime settimane, di calendarizzare, in maniera analitica, le varie tappe del percorso che ci condurrà, passo dopo passo, alla campagna elettorale con una base chiara e dettagliata da proporre ai nostri elettori. Porte chiuse ai diffamatori, a chi da sempre ha avuto un atteggiamento di rottura verso gli ex amministratori e l’asse politico che coinvolge ad oggi Fdi e il Mpsi e non solo. Con tali soggetti, quindi, nessun margine di confronto e nessuna possibilità di apertura. Siamo aperti ad avviare nuove esperienze politiche, come detto nell’ambito della nostra area di riferimento, che ci consentano di guardare avanti con un’unica prospettiva: garantire risposte serie, efficaci e concrete ai vittoriesi. Siamo pronti a recitare un ruolo di primo piano nel contesto della prossima competizione elettorale nel corso della quale sarà indispensabile, più di ogni altra cosa, fornire chiarimenti specifici su ciò che si intende fare e spiegare quale il percorso da attuare lungo questa direzione che per noi diventa determinante”.