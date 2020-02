Ragusa. Emanata Direttiva ai fini edificatori zone agricole

Il dirigente del Settore III – Governo del Territorio, Centro storico, Urbanistica ed Edilizia Privata, ing. Ignazio Alberghina, nelle more dell’approvazione della revisione del Piano Regolatore Vigente, ha emanato una direttiva, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, riguardante la utilizzazione ai fini edificatori delle zone agricole del territorio comunale.

“Con tale provvedimento – dichiara l’assessore all’urbanistica Gianni Giuffrida – visto che le norme urbanistiche che regolamentano l’attività edilizia in queste zone sono alquanto nebulose, è stato necessario emanare una specifica direttiva, importante soprattutto per le aree di tutela II del piano paesaggistico, ovvero il 95% del nostro territorio.

In questa enorme parte di Ragusa, la possibilità di costruire viene vincolata al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di imprenditore agricolo. Nelle aree senza tutela e a tutela I si dovrà dimostrare la connessione all’uso agricolo della nuova costruzione; nelle aree a tutela III è esclusa ogni edificazione”.