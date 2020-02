Domani iniziativa di solidarietà dell’Unitre di Modica

Importante iniziativa dell’Universita’ delle tre Età di Modica. Per il pomeriggio di sabato 15 febbraio è stato organizzato, per le 16,30, un incontro presso il Boccone del Povero nel corso del quale il Coro intratterrà gli ospiti con alcuni brani fra quelli più apprezzati nei vari concerti tenuti a livello locale e regionale. L’iniziativa viene riproposta anche per il corrente anno per una precisa scelta del Consiglio Direttivo e grazie alla sensibilità ed alla disponibilità delle componenti del coro. Da considerare che, per l’occasione, l’Unitre organizza anche una raccolta fondi a favore delle “Suore, serve di Maria” delle Filippine colpite dal tifone, per metterle nelle condizioni di poter continuare ad assicurare gli alimenti ai poveri che non ne dispongono . Una iniziativa dunque di grande valenza umanitaria che sottolinea a qualifica il ruolo sociale dell’Unitre all’insegna della solidarietà a favore di chi ha bisogno.