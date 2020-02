L’Avimecc Volley Modica ospita la Videx Grottazzolina

L’Avimecc Volley Modica si appresta ad affrontare una sfida importante per il proseguo della

stagione. Al Palarizza arriva la Menghi Macerata, seconda in classifica, prima tra le “normali”, se consideriamo un campionato a se disputato dalla Videx Grottazzolina. Una sfida impegnativa, ma che arriva nel momento giusto della stagione, i ragazzi guidati da Bua hanno preso una buona iniezione di fiducia nelle ultime due uscite, con due vittorie, e adesso c’è modo di restare concentrati, viste le qualità della squadra che si apprestano ad affrontare.

Sul periodo e sulla squadra è intervenuto il presidente, Ezio Aprile, che si dimostra fiducioso nel gruppo e nel suo coach, con la piena convinzione che il cammino di questa squadra sarà

importante anche per il futuro. “Questa è una squadra matura – dice – e lo dimostra anche la

vittoria prima del 3-0 alla Leverano, contro il Corigliano – Rossano, anche in quella partita

potevamo chiudere con i 3 punti a nostro favore, purtroppo un episodio ci ha condannati, ma è servito di esperienza e di monito per capire che le gare vanno chiuse subito, quando si può. I nostri ragazzi stanno dimostrando di avere voglia e carattere e che, quando siamo concentrati, siamo in grado di poter affrontare tutti in questo campionato”.

Sulla prossima sfida, alla Menghi Macerata, afferma: “Il morale, nello spogliatoio, è alto, siamo molto fiduciosi ma dobbiamo vedere queste ultime gare come 4 finali. Poi tireremo le somme a fine stagione, ma dobbiamo tenere i piedi per terra fino alla fine della stagione. Non siamo, ancora, matematicamente ai play-out, nei confronti di Leverano e, nelle migliori delle ipotesi, potremmo addirittura venirne fuori. In ogni caso dobbiamo pensare ai play-out e a piazzarci nel miglior modo possibile, nel caso in cui dovremmo affrontarli. Ogni gara, comunque, ha una storia a se, la prossima è contro Menghi Macerata, contro la quale abbiamo fatto punti all’andata e speriamo di ripeterci anche questa domenica”.