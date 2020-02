Modica. Anche Carpentieri passa con Salvini

Un altro esponente politico di spicco passa con Matteo Salvini. Stavolta è Mommo Carpentieri a lasciare Forza Italia per seguire gli onorevoli Nino Minardo e Orazio Ragusa nel Partito La Lega di Salvini. Non c’è alcun comunicato ufficiale ma l’attuale consigliere comunale di Modica posta una foto con lo sfondo che rivela il passaggio sul proprio profilo Facebook. Dunque per la prima volta la Lega avrà un seggio al Consiglio Comunale di Modica.