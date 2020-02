Seconda vittoria di fila per l’Avimecc Volley Modica

Seconda vittoria consecutiva per l’Avimecc Volley Modica, e questa volta è schiacciante, uno 0-3 che lascia pochi scampi alla squadra di casa, la BCC Leverano. Una squadra, quella di Modica, che ha dimostrato tutto il suo valore in campo, chiudendo la pratica in tre set e portando a casa una vittoria importantissima, sia per il morale che per la classifica, lasciando gli avversari in una posizione scomoda.

Il primo set si dimostra una vera e propria battaglia, la squadra ospite si porta in vantaggio fino al parziale di 5-8 e sente che oggi è la giornata giusta per regalarsi una vera soddisfazione stagionale. Il punteggio però non scoraggia la squadra di Leverano che spinge e porta il punteggio sul 14 pari in pochi minuti, per l’incredulità dei tifosi ospiti, che vedevano la propria squadra in forma. I padroni di casa ribaltano, quindi, la situazione, con un 16-15, pronti a dimostrare il proprio valore, e le proprie motivazioni, in campo. Il time out di Bua è inevitabile, ma anche indispensabile, la squadra di Modica torna in campo con convinzione e chiude il set sul 21-25.

Stesso punteggio anche nel secondo set. Questa volta, possiamo dire, il risultato non è sembrato mai in discussione. Il set si protrae con un continuo crescendo da parte della formazione modicana che sente il profumo della vittoria sempre di più, con il passare dei minuti. L’inizio è un punto a punto fino al 7-8, poi il punteggio inizia ad allargarsi, prima fino al 11-16, quindi al 15-21. Con la vittoria, praticamente, in tasca, Tulone e compagni si rilassano un pò e quello che sembrava un set ormai conquistato in realtà trova una leggera rimonta della formazione avversaria, che riesce a portarsi a 21 punti, ma la rincorsa non è servita e lo 0-2 era inevitabile.

Nel terzo set i due uomini più in palla della gara, Hanzic e F.Raso, chiudono i conti e le ostilità. Buona la gestione dell’intero set, anche coadiuvata dalla mancanza di motivazioni e di personalità da parte degli avversari. La squadra di casa dimostra di aver mollato la presa e di essersi rassegnata alla sconfitta, dopo la vittoria ottenuta in casa della Roma Volley Club. Sul 13-21 Bua può già capire il fremito che attraversa il corpo di tutti i ragazzi partiti per questa trasferta, il finale è di 18-25, e la gara si conclude con il punteggio più netto, lo 0-3.

Grandi festeggiamenti a fine gara, in un campionato che si è dimostrato ostico per l’Avimecc Volley Modica, dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale, arriva la prima vittoria per 0-3 a dimostrazione che l’esperienza si coltiva col tempo e che questi giovani ragazzi possono essere i veri campioni di domani, dipende tutto dal loro impegno e dalla loro voglia di arrivare.

BBC LEVERANO 0 AVIMECC MODICA 3

PARZIALI: 21-25, 21-25, 18-25.

BBC LEVERANO: Schipilliti 8, Galasso 3, Balestra, Leone 3, Hukel 9, Orefice 16, Simone Cagnazzo, Serra 7, Torchia (L1), n.e. Sciurti (L2), Gabriele Cagnazzo, Pisanelli. All. Andrea Zecca.

AVIMECC MODICA: Tulone 1, A. Raso 6, F. Raso 12, Chillemi 8, Fortes 8, Hanzic 19, Nastasi (L1), n.e. Dormiente (L2), Turlà, Bafumo, Salonia, Umek, Reccavallo. All. Peppe Bua