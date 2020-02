Ispica, Matilde Sessa lascia la maggioranza consiliare

Matilde Sessa, Consigliere Comunale Indipendente, lascia maggioranza a Ispica. Lo ha annunciato in una nota inviata al sindaco ritenendo ci siano state continue e non coerenti evoluzioni del progetto politico-amministrativo avviato da Pierenzo Muraglie nel mese di Maggio del 2018 e concretizzatosi negli ultimi mesi in scelte politiche e programmatiche non più condivisibili dall’interessata.

“Sino rimaste inascoltate e disattese alcune priorità – spiega – da me legittimamente proposte alla compagine assessoriale avvicendatasi nel corso di questi anni, e nelle opportune sedi di discussione della maggioranza”.