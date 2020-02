Un’interrogazione al sindaco di Ragusa è stata presentata dai Consiglieri comunali del Partito Democratico Mario Chiavola e Mario D’Asta per chiedere essere informati sullo stato dei lavori al Convento del Gesù a Ragusa Ibla.

“Al momento i lavori sono fermi – dichiarano i due Consiglieri – ed è necessario che l’Amministrazione di Ragusa dia notizie in merito perché sul Convento del Gesù il precedente Governo della Regione Siciliana, grazie all’impegno del Partito Democratico e del nostro parlamentare regionale Nello Dipasquale, ha stanziato circa 7 milioni di euro per il suo recupero. Una grande fortuna per la comunità ragusana che non può permettersi di perdere questo patrimonio”.

“Sappiamo che i lavori al Convento sono andati avanti per un po’ – continuano – e che poi si sono fermati per problemi dell’impresa. Sarebbe giusto, però, che il sindaco di Ragusa informasse la città sulla situazione e ne desse notizia”.

“Il primo cittadino – concludono – deve avere più a cuore le sorti della città, delle sue ricchezze, deve prestare maggiore attenzione alla programmazione e informare tempestivamente la cittadinanza su cosa accade”.