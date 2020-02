Calcio, Promozione. Il Frigintini cede al Siracusa

Un Frigintini ingenuo durante l’effettuazione dei calci piazzati lo penalizzano nei confronti del Siracusa che alla fine si impone per 3-2. I rossoblù, infatti, hanno subito due delle tre reti su cross da calci d’angolo. Merito, però, al Siracusa che non si è scomposto nelle due occasioni di svantaggio e onore ai rossoblù che hanno affrontato la nuova capolista a viso aperto e il pareggio lo avrebbero anche meritato. Al via ospiti avanti ma alla prima azione al limite dell’area del Siracusa è Sella a trovare l’angolino basso per il vantaggio del Frigintini. Un gol che nessuno dei presenti ha seguito perché pensavano che il pallone terminasse fuori; invece il pallone colpisce il palo interno e termina la sua corsa in fondo alla rete. Frigintini che avrebbe potuto raddoppiare con Noukri poco dopo, ma il pallone termina fuori di un niente con Saitta battuto. Il Siracusa risponde con Miraglia, La Licata non si fa sorprendere. Al 43’ il pareggio di Giannaula di testa su cross di Quarto. E subito dopo Miraglia fallisce il gol del sorpasso. Scoppiettante l’inizio della ripresa con Miraglia subito in contropiede per la parata di La Licata che si salva dalla capitolazione e sul rovesciamento di fronte la capolista si salva in angolo. Al 12’, invece, su angolo per il Frigintini battuto da Calabrese è Rinzivillo di testa a realizzare il gol del nuovo sorpasso: 2-1 per i rossoblù (oggi in completo rosso). Vantaggio che dura 6’ perché Miraglia riprende una respinta e dal limite scaglia un missile in porta per il 2-2. Ospiti superiori nella manovra ma è ancora un tiro d’angolo a decidere il match con Alfieri (40’) che di testa realizzava il gol del 2-3 che sarà il finale. ​​​​​​​​​

FRIGINTINI 2

SIRACUSA 3

Frigintini: La Licata, Di Martino, Suizzo, Rinzivillo, Pianese, M. Buscema (21’ st. Y. Macauda), Bufalino (33’ st. Puma), Vitale, Noukri (26’ st. Bonomo), Calabrese (21’ st. Caccamo),Sella. Panchina: Giannì, Caschetto, Avolese, Barillà. All. Di Rosa.

Siracusa: Saitta, Musso, Accardo, Castillo, Orefice, Costa, Pandolfo, Alfieri, Giannaula, Quarto (16’ st. Sollano), Miraglia.Panchina: Cavallaro, Liistro, Sigona, Bianchini, Timpano. All. Scifo.

Arbitro: Alessio Marino di Acireale; Ass: Blanco (Acireale), Rizza (Catania).

Reti: pt.5’ Sella, 43’ Giannaula, st. 12’ Rinzivillo, 18’ Miraglia, 40’ Alfieri.