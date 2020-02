Calcio a 5.Giarratana regola il Lozzallo e vola

L’Ads Giarratana liquida la pratica Young Pozzallo e si porta a ridosso della vetta nella classifica del campionato di calcio a cinque di Serie D. I rossoblù, tra le mura amiche, non hanno avuto problemi di sorta nel regolare gli avversari con il risultato finale di 10-4. Dopo la parted’avvio della gara in cui la squadra allenata da Samuele Puma si è espressa in maniera non eccelsa, chiudendo comunque il primo tempo in vantaggio di due lunghezze (4-2 il parziale), nella ripresa i locali hanno premuto il piede sull’acceleratore non lasciando scampo alcuno alle velleità di rimonta degli ospiti. Grazie alle giocate soprattutto di Mattia Bologna, che ha messo a segno una serie di reti di pregevole fattura, l’Asd Giarratana ha preso gradatamente il largo impedendo, soprattutto, agli ospiti di trovare con regolarità la via della porta. “Non è stata affatto una partita semplice – sottolinea l’allenatore Puma – perché gli avversari, a dispetto della loro posizione in classifica, hanno giocato molto bene e si sono schierati con accortezza in campo, chiudendo tutte le possibili giocate offensive. I nostri ragazzi, comunque, hanno preso le misure agli avversari e siamo riusciti a spuntarla in scioltezza”. La vittoria è stata dedicata dal gruppo a Gabriele Di Pietro, componente della squadra alle prese con un problema di salute. “Adesso – prosegue il presidente dell’Asd Giarratana, Marco Baglieri – ci attendono due gare, le prossime, che si annunciano decisive per le sorti del campionato. Ci alleneremo ancora di più e meglio per rispondere in maniera cruciale alle sollecitazioni fisiche di questa fase della stagione.Abbiamo tutte le carte in regola per diventare i primi della classe. E’ questo il nostro obiettivo”.