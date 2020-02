Sanremo 2020: Antonella punzecchia Amadeus

Lo abbiamo notato in tanti: ogni volta che stavano insieme sul palco, la Clerici non perdeva occasione per punzecchiare Amadeus sui tempi troppo prolissi del suo Festival.

A tel proposito stamattina, durante la conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno chiesto di ricevere il dato ufficiale del vincitore entro e non oltre le 1:15 perché altrimenti la notizia non potrà uscire sui cartacei.

Amadeus ha dichiarato che farà di tutto per rispettare i giornalisti ma che dare il dato alle 1:15 significherebbe cancellare lo spettacolo. Cercherà di fare di tutto, vedremo!