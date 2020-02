Coop S. Giorgio chiude all’accordo, Versalis la sostiene

RAGUSA. Presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro (servizio XIV C. P. l.) si è svolto l’ennesimo incontro tra la Ragusana Operai S. Giorgio e le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Cub Trasporti, alla presenza anche di un responsabile di Versalis, per cercare di addivenire ad un accordo che potesse porre la parola fine alla vertenza che da oltre due anni vede di fronte i dirigenti della Coop. e i lavoratori iscritti alle due organizzazioni sindacali.

Per i sindacati è un fatto gravissimo che con il cambio di appalto presso il cantiere Versalis di Ragusa si sia applicato un contratto diverso (da Merci e Logistica a Multiservizi e pulizia) che ha comportato una perdita netta di circa 250 euro mensili; altrettanto grave è che la dirigenza della Coop, in maniera assolutamente arbitraria, abbia deciso di elargire ad una parte di lavoratori una somma, pari a 1 euro l’ora, discriminando la restante parte.

Da tempo Cgil e Cub chiedono l’applicazione del precedente contratto o, quantomeno, una retribuzione ad esso adeguata, che eviti la forte perdita salariale subita dagli operai; nel mentre contestano la decisione di elargire l’euro a solo una parte delle maestranze.

La Coop. nel tempo è stata costretta ad ammettere la perdita di salario, ma le sue offerte per superarla sono state sempre estremamente inferiori alle aspettative.

I sindacati contestano a Versalis di permettere che nei suoi cantieri avvengano queste cose; e lunedì 3 febbraio abbiamo avuto una ennesima dimostrazione di come Versalis si sia schierato dalla parte della Coop., giustificandone l’operato in tutti i sensi, dal cambio di contratto alle discriminazione salariale. Il suo rappresentante si è lanciato in una mediazione al ribasso, subito accettata dalla Coop. ma inaccettabile da parte dei lavoratori, dal momento che il già lieve aumento concesso (0,50 centesimi l’ora) era legato alle presenze, e non riguardava tutti i lavoratori; in più veniva anche offerta una modesta cifra a parziale recupero di quanto perso dal gennaio 2018, corrispondente all’incirca al 20%.

I rappresentanti sindacali hanno proposto un ritocco dell’aumento (0,75 centesimi) e che questo non fosse legato alle presenze, ma messo in busta in maniera differita da esse, incontrando un netto rifiuto aziendale.

“L’atteggiamento di Versalis è falsamente neutrale – dicono Giuseppe Incatasciato della Filt Cgil e Pippo Gurrieri di Cub Trasporti – e tende a nascondere le sue responsabilità, che sono quelle di una società committente che non dovrebbe permettere che ci siano differenti trattamenti tra un cantiere e un altro (come ad esempio tra Priolo e Ragusa), o che si facciano trattamenti di favore (buste paga più ricche, regalie varie) all’interno dello stesso posto di lavoro ad operai che svolgono le medesime mansioni. Noi vogliamo invece che Versalis faccia il proprio dovere impegnandosi a ripristinare una corretta applicazione delle regole in un proprio cantiere”.