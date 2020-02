Sanremo 2020: per le nuove proposte vince Leo Gassman

Tornati in onda, entra Fiorello vestito da coniglio! L’aneddoto che precede questa scelta deriva da una sua dichiarazione fatta il secondo giorno in sala stampa: se la terza puntata avesse mantenuto almeno il 50% di share, sarebbe entrato in scena vestito da coniglio! L’ha dovuto fare! Sotto la maschera di coniglio indossa la parrucca della De Filippi e dichiara di avere sotto lo smoking la tuta di Achille Lauro! Risate generali!

Ma non finisce qui, perché lancia una nuova sfida: se stasera lo share eguaglierà il record delle altre serate, Amadeus domani si vestirà da De Filippi e Fiorello la annuncerà come Mario De Filippo!

Dopo aver detto a tutti che Amadeus ha l’erpes al labbro, e lui si vendica baciandolo, Fiorello canta montagne verdi su base di generale imitando pure Vasco!

Tornano sul palco i due finalisti delle nuove proposte.

Amadeus annuncia che il Premio della critica Mia Martini è stato vinto dagli Eugenio in via di Gioia ed il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” da Tecla.

Infine viene dichiarato vincitore delle nuove proposte del Festival Leo Gassmann!