PD Ragusa: Quali fondi per il Teatro della Concordia?

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico, Mario Chiavola e Mario D’Asta hanno presentato oggi una interrogazione, richiedendo risposta scritta, al Sindaco e all’Assessore alla Cultura del Comune di Ragusa per conoscere la situazione dei fondi che erano stati impegnati, nel tempo, per il ripristino dell’ex Cinema Marino, destinato a diventare il Teatro della Concordia.

Ingenti somme erano state impegnate, assieme ad un finanziamento dell’allora governo nazionale, i consiglieri PD chiedono ora di conoscere quale era il totale delle somme a disposizione, quali, eventualmente, sono cadute in prescrizione, quali eventualmente sono stato oggetto, per la destinazione, delle nuove norme relative al bilancio, quali ancora a disposizione e quali sono le intenzioni dell’amministrazione circa il loro utilizzo e per quale specifico progetto.