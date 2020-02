Inizia in India il primo tour del dj modicano Ivan Cappello. Il giovane dopo aver riscontrato diversi successi intraprenderà giorno 6 febbraio una nuova avventura, spostandosi in diverse città dell’India da nord a sud per 12 giorni in otto tappe diverse, varcando i palcoscenici di Nuova Delhi, Pune, Indore, Lucknow, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Jaipur.

Cappello, classe 1992, dopo essersi fatto strada in molti locali della sua amata isola come semplice disk jockey, solo 4 anni fa inizia la carriera da producer e comincia a collaborare con diversi “big” del mondo della musica elettronica lanciandosi totalmente nell’avventura musicale. ll noto dj è riuscito nel tempo, con sacrifici e passione a conquistare i giovani diventando per molti un’icona nel palcoscenico musicale della provincia di Ragusa e non solo. Nel mese di gennaio ha firmato la prima release con una delle migliori etichette mondiali nel panorama house internazionale, la “Spinnin’ Records” che uscirà il prossimo marzo, in collaborazione col dj produttore italo/brasiliano Leandro Da Silva.

Negli ultimi anni numerose serate hanno portato Ivan a viaggiare molto, suonando in diversi paesi esteri, tra cui Olanda, Spagna, Ungheria, Belgio e Italia.

Grazie a una sua idea, da due anni viene trasmesso sui canali radiofonici di RTM il programma Main Club, condotto dallo stesso DJ. Un vero e proprio orgoglio per la città di Modica e per tutta l’Italia, che ha sempre portato nel cuore. In arrivo tante novità che vedranno protagonista il giovane dj nel panorama Nazionale e Internazionale.