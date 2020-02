8 spiagge iblee ottengono la Bandiera Verde 2020

È ufficiale, Pozzallo, con Pietrenere e Raganzino, e poi Punta Secca, Caucana e Casuzze, a Ragusa e Santa Croce, Santa Maria del Focallo a Ispica, Marina di Ragusa e Scoglitti a Vittoria, hanno ottenuto la Bandiera Verde, anche per il 2020. A deciderlo è un’apposita commissione di pediatri, presieduta da Italo Farnetani, ideatore della Bandiera Verde. Il riconoscimento verrà consegnato nel corso di una cerimonia prevista per il prossimo 27 giugno ad Alba Adriatica. Le spiagge siciliane premiate sono 16(stesso numero dell’anno precedente). In totale sono 144 i comuni italiani, spagnoli e quest’anno anche romeni insigniti. A ottenere per la prima volta il riconoscimento – che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri – sono Cupra Marittima (Ascoli Piceno) e Costanza (Romania).

Le spiagge siciliane a misura di bambino sono Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala – Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).