Parcheggi rosa a Modica, ecco la proposta di Gioventù Nazionale

Modica non può restare indietro, già in alcuni comuni della provincia e in molti in Italia le amministrazioni hanno istituito i “parcheggi rosa”.

«Il traffico nella nostra città – spiega Giovanni Baglieri, portavoce cittadino di Gioventù Nazionale -, è spesso caotico e trovare un parcheggio diventa un problema e, in particolare, per le donne in gravidanza, o con bambini molto piccoli, lunghi spostamenti dal luogo di parcheggio a strutture come ospedali, ambulatori, farmacie, uffici pubblici o comunque luoghi nevralgici della città risultano estremamente gravosi».

«Questo problema -aggiunge Baglieri – non è contemplato nel codice della strada ma la sua soluzione è affidata alla discrezionalità degli enti preposti, già in molte strutture, gestite da privati vi sono infatti posti rosa riservati nei parcheggi di centri commerciali, park pubblici o aree di servizio autostradali posizionati vicino alle uscite, in modo da essere comodi, ma anche sicuri, per le donne che si recano alle loro auto. La nostra proposta chiede all’amministrazione di adoperarsi affinche, in attesa della modifica del codice della strada, si predisponga un percorso per la creazione di parcheggi gratuiti e riservati per le donne in gravidanza e con bambini fino a un’anno di età nelle zone nevralgiche della nostra città e nei pressi di ospedali, ambulatori ed asili».