Comincia l’avventura di Radio Rtm a Sanremo 2020

E’ già cominciata l’avventura di Radio Rtm a Sanremo 2020. La giornata di ieri è stata dedicata al viaggio di andata per arrivare alla “città dei fiori” e, appena arrivati i nostri inviati, Max Garrone e Alessia Nifosì, hanno ritirato il pass di accesso alla sala stampa “Lucio Dalla” all’interno del Palafiori, dove lavorano 614 accreditati, tra giornalisti, conduttori e tecnici di 280 radio, tv e web, tra le quali figura Radio Rtm.

Radio Rtm trasmetterà due volte al giorno la diretta in fm e streaming dalla sala stampa “Lucio Dalla” e garantirà dei collegamenti telefonici in tutti i programmi presenti in palinsesto.