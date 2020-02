Realizzazione presepe. L’Agesci Ragusa 7 ringrazia il Comune

Il reparto “Giovanni Paolo II” del Gruppo Scout Agesci Ragusa 7 che opera presso la parrocchia San Paolo di Ragusa, formato da 26 esploratori e guide di età compresa tra 11-16 anni, lo scorso Natale ha ideato e realizzato, con il patrocinio del Comune, un originale presepe il cui tema è stato:“ E pose la tenda in mezzo a noi”.

“L’idea – spiegano i giovani scout – è nata dal concetto che Dio realizza la sua presenza proprio là dove noi siamo e viene a piantare la tenda a casa nostra. Per questo motivo abbiamo scelto di ambientare un presepe nel luogo a noi più caro, cioè un campo di reparto con tutte le sue costruzioni tipiche. Ci siamo quindi impegnati a costruire un campo scout in scala 1:20 con tutte le sue costruzioni riproducendo angoli di squadriglia con le relative tende, cucine, tavoli e portali e ancora l’issa bandiera, l’angolo fuoco e la sopraelevata dove abbiamo posto la natività”.

L’interessante progetto ha fatto registrare un forte apprezzamento da parte dei visitatori che hanno avuto di vedere per tutto il periodo natalizio il presepe.

Gli esploratori e le guide del reparto “Giovanni Paolo II” del Gruppo Scout AGESCI Ragusa 7 a conclusione di questa esperienza hanno voluto personalmente ringraziare il Sindaco Giuseppe Cassi per il sostegno ricevuto dal Comune. Per questo motivo nel pomeriggio di ieri i giovani, accompagnati dai respondabili dell’associazione, presente anche Giorgio Scrofani proprietario del sito in cui è stato realizzato il presepe, sono stati ricevuti al Comune dal primo cittadino.

Nel corso visita gli scout hanno anche proiettato un video e donato al sindaco Cassì un album artigianale in sughero prodotto dagli stessi ragazzi con diverse immagini del presepe realizzato.

Il primo cittadino che ha gradito molto la visita al Comune del reparto “Giovanni Paolo II” del Gruppo Scout Agesci Ragusa 7 ha ascoltato con attenzione le riflessioni dei giovani sull’iniziativa concretizzata e si è detto disponibile a sostenere altre attività del gruppo scout ragusano.