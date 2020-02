Open Arms ferma al largo di Pozzallo. A bordo 363 migranti

L’Ong spagnola da qualche ora si è ferma al largo del Porto di Pozzallo in attesa di comunicazioni per un porto sicuro. A bordo ci sono 363 migranti. La scelta di far rotta verso l’Italia è arrivata dopo il rifiuto di Malta di aprire i suoi porti all’ong. Infatti è stata la stessa Open Arms a comunicare ieri sera lo stop da parte di La Valletta: “Malta nega ripetutamente evacuazioni mediche e un porto sicuro a Openarms con 363 naufraghi a bordo. 363 persone che hanno bisogno di scendere e il diritto di essere rispettate”.