Il Frigintini calcio pronto alla trasferta di Pozzallo

Il Frigintini del tecnico Stefano Di Rosa domenica pomeriggio affronta in trasferta il Pozzallo. Parecchi gli assenti tra infortuni, squalifiche e sintomi influenzali.

Particolarmente gravi rimangono le assenze di Gigi Pianese e Vincenzo Vinci, il primo per

squalifica, il secondo per infortunio. Due assenze che hanno influito già negativamente nelle

precedenti gare in cui i due atleti sono stati assenti e potrebbero essere determinanti nella gara di di Pozzallo. Nel corso della settimana il tecnico rossoblù ha provato diverse soluzioni e fino a poco prima di scendere in campo si porterà dietro il dilemma di come schierare la linea difensiva. Per il resto, la vittoria di domenica scorsa contro l’Armerina ha rasserenato l’ambiente e il gruppo stesso che adesso ha un margine rassicurante

dalle ultime tre posizioni e adesso attende il recupero degli indisponibili per tentare di migliorare ulteriormente la classifica. Per la gara di Pozzallo questi i convocati: La Licata, Giannì, Suizzo, Di Martino, Corallo, Caschetto, Sella, Bonomo, M. Buscema, Iemmolo, Gugliotta, Rinzivillo, Vitale, Noukri, Puma, Calabrese, Caccamo, Bufalino, Manduca, A. Macauda.

A dirigere il confronto è stato designato Emanuele Orlandi della Sezione Aia di Siracusa,

mentre gli Assistenti saranno Giuseppe Saracino di Ragusa e Salvatore Rubino di Catania.

Nella foto il tecnico Stefano Di Rosa