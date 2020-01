Ragusa pride a giugno. Ragusa In Movimento: “Che ne pensa FDI”?

“Abbiamo appreso che il prossimo mese di giugno la nostra città ospiterà il primo Ragusa Pride della propria storia. Naturalmente, siamo favorevoli a ogni tipo di confronto e rifuggiamo le discriminazioni di qualsiasi tipo. Vorremmo però capire cosa ne pensa Fratelli d’Italia Ragusa il cui partito, da qualche settimana, come tutti sanno, è pienamente rappresentato in seno alla Giunta Cassì”.

A chiederselo è il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale aggiunge: “Chiediamo che in alcun modo possano registrarsi ipocrisie politiche a palazzo dell’Aquila. Per cui sarebbe opportuno che tutte le espressioni che danno sostegno a questa Giunta si pronunciassero a tal proposito. Ciò per garantire una più corretta trasparenza sulle varie posizioni di carattere prettamente politico che animano l’esecutivo. Questa Giunta ha una connotazione politica oppure no? A questo punto, ce lo chiediamo tutti. E restiamo in attesa”.