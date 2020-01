Aperte iscrizioni Corso di formazione Amministratori condominio

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso di formazione professionale per Amministratori di condominio organizzato dall’ A.N.AMM.I. (Associazione Nazional-europea AMMinistratori di Immobili) sede prov.le di Ragusa, sita in Modica.

Lo stesso avrà inizio il 22/02 p.v. in Modica con in programma lezioni monosettimanali, ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

L’intero corso, a numero chiuso di partecipanti, avrà la durata di tre mesi con colloquio finale e rilascio di attestato professionale certificato UNI EN ISO 9001

I servizi associativi ed il corso stesso forniscono i requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale introdotti dalla “Riforma del Condominio” (L. 220 del 11/12/2012, pubbl. G.U. 17/12/2012 con entrata in vigore lo scorso 17/06/2013), secondo la quale è richiesto obbligatoriamente all’amministratore un corso di formazione iniziale ed attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis disp. att. c.c.)

Per informazioni ed iscrizioni:

A.N.AMM.I., via Resistenza Partigiana, 25 – 97015 – Modica

Tel.:0932.1846014