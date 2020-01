Ispica. Al via i lavori del nuovo marciapiede lungo la litoranea

Dopo la consegna dei lavori avvenuta lo scorso 10 dicembre, ieri ha avuto inizio la realizzazione del marciapiede lungo la strada litoranea SP 67 e precisamente dall’incrocio con il Viale Kennedy fino al successivo incrocio con Via Ucca a Marina.

L’ultimazione dei lavori è prevista entro il prossimo mese di marzo.

Si tratta di quasi due chilometri di marciapiede che consentiranno di passeggiare potendo godere dello splendido panorama offerto dal nostro mare.

Grazie alla proficua collaborazione con il Libero consorzio Comunale – dichiarano il Sindaco Pierenzo Muraglie ed il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Roccuzzo – si è riusciti in tempi rapidi a passare dall’idea alla concreta realizzazione.

L’opera, finanziata con fondi comunali, costituirà un nuovo ed ulteriore elemento di attenzione e valorizzazione nei confronti della nostra fascia costiera, destinata ad attrarre, ogni anno sempre in misura maggiore, turisti desiderosi di trascorrere momenti di relax.