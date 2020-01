Euroform Modica portacolori del CioccolatoIGP alla BIT di Milano

Euroform protagonista della prossima edizione della BIT che si terrà a Milano da sabato 8 febbraio a martedi 11 febbraio. Gli studenti della sede di Modica, accompagnati dal responsabile di sede Rosario Salamone e dal Maestro Cioccolatiere Andrea Iurato, “animeranno” lo stand che il Comune di Modica avrà a disposizione in occasione del più importante evento mondiale dedicato al turismo. Tra i padiglioni di Fieramilano si insinuerà l’odore inconfondibile del Cioccolato di Modica IGP e risuoneranno i classici rumori che accompagnano la sua preparazione. Saranno due al giorno i momenti dedicati al Cioccolato durante i quali gli allievi del corso di Trasformazione Alimentare di Euroform si esibiranno, guidati dal Prof. Iurato, nella lavorazione e realizzazione delle famose barrette. Nel corso della giornata i ragazzi gireranno per la Fiera per far provare ai visitatori e agli altri espositori l’unicità del nostro cioccolato. Verrà utilizzata pasta amara per oltre 50 kg, oltre 6 mila le barrette di varie dimensioni che saranno preparate per un’esperienza indimenticabile e altamente formativa per gli studenti Euroform. Nel corso dell’evento verrà presentato anche il nuovo progetto “Food Academy”, un’alimentazione siciliana di eccellenza che avrà nella sede di Modica uno dei suoi poli d’eccellenza. Ad illustrarlo il Presidente Regionale Euroform, Salvatore Licata, ed il responsabile degli Chef Paolo Candurra. “Siamo onorati di questa partecipazione ad un evento così prestigioso – commenta i dirigenti di Euroform – che affronteremo con la massima concentrazione e professionalità. Guidati dalla maestria del prof. Iurato, i nostri ragazzi avranno l’onere e l’onore di far conoscere a tutto il Mondo la bontà del Cioccolato di Modica. Ringrazio il Sindaco ed il Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato, Nino Scivoletto, per averci coinvolto in questa magnifica iniziativa”. Prima della partenza, gli studenti Euroform hanno consegnato nelle mani dell’Assessore Regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, le prime barrette di Cioccolato di Modica IGP griffate con il logo “BIT 2020”