Disservizi idrici da questo pomeriggio in alcune vie di Modica

Domani dalle ore 8.00 verranno effettuate le riparazioni idriche urgenti in via Fratantonio a Modica e nella saracinesca posta all’imbocco della Via Rosa. Per tale ragione non è pertanto possibile assicurare l’approvvigionamento idrico sin da questo pomeriggio nelle vie Tremilia, Via Rosso, porzione di via Carlo Papa e zone limitrofe. La situazione si normalizzerà non appena saranno conclusi i lavori di riparazione, probabilmente entro la giornata di sabato 1° febbraio