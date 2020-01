Tito Boeri a Vittoria. Mercato del lavoro e scuola nel Sud

Nell’ambito di una programmazione di iniziative e incontri pubblici su temi di rilevanza sociale come il lavoro, lo stato sociale, la previdenza e la scuola che sono di estrema attualità e che interessano anche le nuove generazioni, l’Associazione Siciliana della Stampa, l’Ordine dei Commercialisti della provincia di Ragusa e l’Associazione Evviva hanno promosso una conferenza dibattito col prof. Tito Boeri, già presidente dell’Inps e docente di Economia politica all’Università ‘Bocconi’ di Milano che si terrà a Vittoria nella Sala Golden (via Adua, 204) il 29 gennaio p.v. alle ore 17,30.

Il professor Tito Boeri risponderà alle domande dei giornalisti Gianni Molè e Giuseppe La Lota sui temi del mercato del lavoro e della scuola nel Sud.

L’evento col professor Boeri è autorizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Ordine dei Commercialisti come evento formativo.