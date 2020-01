Percorsi letterari di Sicilia. Tavolo istituzionale a Ragusa

Il tavolo istituzionale indetto dal Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza per definire una proposta operativa per la formulazione dei percorsi letterari di Sicilia nella fattispecie per la provincia di Ragusa si è riunito oggi per ufficializzare il comitato promotore e individuare i criteri per una proposta condivisa di scrittori e letterati per la strada degli scrittori iblei. La riunione presieduta dal Capo di Gabinetto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Gianni Molè ha registrato la partecipazione dei comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Comiso, Chiaramonte Gulfi e Pozzallo.

Il tavolo istituzionale ha puntato sull’operatività e sulla concretezza per definire al più presto l’iter individuando gli scrittori di chiara fama che hanno dato lustro alla provincia di Ragusa e che rappresentano il valore aggiunto di un eventuale percorso letterario. I nomi di Gesualdo Bufalino, Salvatore Quasimodo, Serafino Amabile Guastella, Giorgio La Pira sono inconfutabili perché hanno i titoli per far parte di questo percorso che deve tenere conto anche di altri letterati magari meno noti che hanno contribuito con il loro sapere ad accrescere il livello culturale della provincia e ad essere motivo di richiamo per turisti. Dopo un ampio ed articolato dibattito cui hanno partecipato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, l’assessore alla Cultura del comune di Ragusa Maria Monasteri e quello di Ragusa Clorinda Arezzo, quello di Pozzallo Giuseppe Privitera, l’assessore Terlato del comune di Chiaramonte Gulfi e il dirigente del settore Cultura del comune di Vittoria Salvatore Guadagnino e i funzionari del comune di Scicli Giuseppe Savà e Gigi Nifosì è stato deciso che i sindaci dei 12 comuni propongono una rosa ristretta di nomi al tavolo istituzionale nonché il delegato a fare parte del comitato promotore in modo che si possa individuare un percorso con criteri oggettivi sulla scelta delle proposte di scrittori che daranno vita al percorso letterario della provincia di Ragusa.