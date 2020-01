Fratelli d’Italia Ragusa incontra l’Assessore Regionale Messina

Durante lo scorso fine settimana una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal coordinatore cittadino di Ragusa Alessandro Sittinieri e dall’Assessore comunale allo sport Eugenia Spata, ha incontrato l’Assessore regionale allo sport, turismo e spettacolo, Manlio Messina, presente in provincia per l’inaugurazione di alcune sezioni del partito.

“A pochi giorni dal mio insediamento nella Giunta comunale di Ragusa – dichiara l’Assessore Eugenia Spata – ho avuto l’opportunità di incontrare e di discutere con l’Assessore Manlio Messina su alcune problematiche del settore di mia competenza nella nostra città e sugli strumenti economici che la Regione ha a disposizione in favore degli Enti locali”.

“L’Assessore regionale ha mostrato particolare interesse ed attenzione per le esigenze del mondo sportivo ragusano ed ha dato la sua disponibilità a venire al più presto nella nostra città per verificare in prima persona lo stato dei nostri impianti e per valutare eventuali interventi da predisporre”.

Dello stesso tenore l’intervento del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alessandro Sittinieri, il quale dichiara che “siamo particolarmente soddisfatti dell’incontro avuto con Manlio Messina e non avevamo alcun dubbio sul suo sostegno in favore della nostra città che era stata, tra l’altra, una delle prime che l’Assessore aveva visitato all’indomani della sua nomina”.

“Sono convinto che la sinergia che si verrà a creare tra il nostro assessorato comunale e la Regione porterà sicuramente ottimi risultati per la nostra città al fine di garantire la massima efficienza e funzionalità dei numerosi impianti sportivi eistenti sull’intero territorio comunale” conclude il coordinatore cittadino Alessandro Sittinieri.