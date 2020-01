Sabato le “Sardine” anche a Modica

C’è anche Modica tra le città inserite nelle tappe siciliane per un flashmob delle “Sardine”. Sabato 25 gennaio, alle 18, l’appuntamento, sarà in Piazza Principe di Napoli, per riprendere “il tema delle infrastrutture e quello dell’emigrazione che affligge la Sicilia e l’intero Meridione”.

“Sarà inoltre l’occasione per ribadire ancora una volta – spiegano gli organizzatori -, come fatto dalle singole piazze locali, che anche #LaSiciliaNonSiLega, a maggior ragione adesso che la Lega ha costituito il suo primo gruppo consiliare all’Ars ed è entrata anche in alcune giunte comunali. Essere leghisti e siciliani, leghisti e meridionali è un controsenso per chi ha memoria”.

Pochi gli oggetti da portare con sé: un prototipo di valigia di cartone, una poesia stampata da scambiare in piazza e un ombrello colorato.

Ecco tutte le tappe siciliane che coinvolgeranno tutte e nove le province: