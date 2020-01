Il Marina di Ragusa calcio pronto per la trasferta di Savoia

Domenica comincia un tour de force impegnativo per il Marina di Ragusa. Prima la trasferta a Torre Annunziata per affrontare il Savoia, seconda forza del campionato, per poi affrontare, domenica 26 gennaio la capolista Palermo in casa. Intanto per la trasferta in Campania, Utro recupera gli affaticati, assenti nella gara contro il Corigliano. Quindi, Diop e Di Bari saranno regolarmente convocati. In settimana i due attaccanti hanno lavorato insieme ai compagni e utilizzati nella partitella in famiglia di giovedì scorso. Inoltre un paio di elementi avevano accusato in settimana diversi malori di stagione, ma nulla di grave, tanto che saranno regolarmente sul pullman per la trasferta a Torre Annunziata.

Per Mister Utro si tratta di una partita difficilissima. “E’ la trasferta più difficile in assoluto – commenta Mister Utro -, per la caratura dell’avversario. Il Savoia ha un organico molto competitivo e la classifica lo dimostra ampiamente. Andremo in Campania come sempre imbottiti di umiltà e grande rispetto del nostro avversario. Spero in una grande prestazione dei miei ragazzi e mi piacerebbe vedere i miei calciatori scendere in campo con la massima concentrazione per la qualità del nostro avversario. Sappiamo che avranno dalla loro il pubblico di casa e sappiamo anche che queste sono partite che giochi per racimolare punti salvezza. Paradossalmente la nostra permanenza in serie D, passa anche dallo scontro con il Savoia. Ci restano 15 finali da giocare.”