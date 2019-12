Ragusa – Catania. Da Roma notizie assolutamente positive, la strada si farà“

“Non avevamo dubbi. L’impegno del vice ministro Cancelleri è stato sempre improntato sulla concretezza. Nessuna promessa e nessuna fuga in avanti, solo lavoro senza sosta. Fondamentale, inoltre, la grande capacità di coinvolgere in questo percorso anche quei sindaci che si erano mostrati riottosi e sfiduciati fin dall’inizio. Andiamo avanti così e fra dieci giorni chiuderemo uno dei capitoli più importanti del nostro territorio. Quanto stabilito oggi testimonia la grande attenzione del governo Conte per il nostro Mezzogiorno. Se riparte economicamente il sud e la Sicilia riparte l’Italia. Morale, la strada si farà, sarà totalmente pubblica, senza pedaggio e sarà un fiore all’occhiello del sistema infrastrutturale nazionale. Quanto stabilito nel corso del Pre Cipe di oggi è un passo storico”. A dichiararlo sono i deputati del Catanese del Movimento 5 Stelle all’Ars Francesco Cappello, Jose Marano, Angela Foti e Gianina Ciancio, i portavoce siracusani Giorgio Pasqua Stefano Zito e la deputata ragusana Stefania Campo a proposito dell’intesa raggiunta a Roma al Pre Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) riunito oggi pomeriggio in sessione preparatoria a Roma a Palazzo Chigi nella quale è emerso che sono tutti presenti le condizioni per la delibera definitiva che avverrà il 19 dicembre 2019.