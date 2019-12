Il solista modicano Aurelio Pitino con gli Anno Domini Gospel Choir saranno sarà ospite con il grande Andrea Bocelli stasera in esclusiva a “Che tempo che fa” su RAI2. Il tenore presenterà in anteprima mondiale TV “Return to love”. Il Maestro Aurelio Pitino, dal canto suo, rientrerà in Sicilia per il 30 dicembre per i Concerti con il Modica Gospel Choir -diretto dal Maestro Giorgio Rizza.