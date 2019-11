L’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo ibleo di Ragusa – con la collaborazione della Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea ha riunito a Ragusa un Comitato Scientifico regionale di micologica che ha avviato lunedì scorso un’interessante attività che si concluderà domenica 1° dicembre.

Considerata l’alta valenza scientifica dell’incontro il Comune di Ragusa ed in particolare l’assessorato allo sviluppo di comunità, ha ritenuto opportuno sostenere e sponsorizzare questa iniziativa a cui sono stati invitati tutti i gruppi micologici AMB della Sicilia. Sono presenti a Ragusa per l’occasione anche tre studiosi di micologia conoscitori del nostro territorio e precisamente: il segretario nazionale AMB Gianfranco Visentin, il direttore della rivista di micologia della AMB, Giovanni Consiglio ed il direttore del Centro studi di micologia, Antonio Gennari.

“L’incontro di Ragusa – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità e pubblica istruzione Giovanni Iacono – darà modo ai partecipanti di effettuare delle uscite micologiche antimeridiane per la raccolta di funghi spontanei e di dedicare i pomeriggi allo studio, identificazione e classificazione del materiale raccolto. Inoltre sarà curata un’esposizione al pubblico dei funghi raccolti presso la sede della Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea ubicata in Discesa dei mugnai ad Ibla, mostra fruibile anche dagli alunni delle scuole medie inferiori e superiori”.