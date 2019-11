A Monterosso Almo si prepara la 35^ edizione del Presepe Vivente

Manca più di un mese per la rappresentazione del Presepe Vivente nel Borgo Monterosso, tra i più belli d’Italia, giunto alla sua 35^ edizione. Ancora una volta verranno esaltati i suoni, gli odori, i colori ed i sapori di un tempo nella rappresentazione dell’avvenimento più suggestivo del mondo. Nel corso di questa edizione, a cura dell’Associazione “Amici del presepe”, saranno ricostruiti gli antichi mestieri attraverso la meticolosa ricerca degli oggetti e dei costumi di uso quotidiano che documentano in maniera certosina la vita e la cultura della società contadina dei nostri nonni. I mestieri di un tempo saranno rappresentati da persone anziane, autentici testimoni di quella cultura, validamente collaborati dai giovani. Il grande successo negli anni( fin dal 1984), con la presenza di migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia, scaturisce non solo dalla bravura dei tanti figuranti ma dalle scene, compresa la grotta naturale, che sono allestite tra le stradine ed i vicoli stretti e tortuosi dell’antico quartiere Matrice cornice ideale per la rappresentazione della Natività. Gli appuntamenti di quest’anno sono stati programmati per il 26 e 29 dicembre 2019 e per giorno 1, 5 e 6 del mese di gennaio 2020. Partenza alle 17,30 da Piazza San Giovanni.