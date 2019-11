Un’altra suora incinta in Sicilia. Una, nel ragusano(Ispica)lascia il convento

C’e’ un secondo caso di una suora in gravidanza in Sicilia, dopo quella di un convento di un paese del messinese che ha scoperto in ospedale di essere incinta. Oggi si e’ appreso che un’altra suora, originaria del Madagascar, che svolgeva la sua missione a Ispica nell’Istituto dove si occupava dell’assistenza agli anziani, e’ in attesa di un bambino. La notizia della gravidanza risalirebbe a circa un mese; la suora che fungeva anche da madre superiora ha lasciato l’Istituto ed e’ tornata nel suo paese d’origine.(ANSA).