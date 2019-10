Domani, venerdi 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado in territorio modicano rimarranno chiuse. Lo ha stabilito il Sindaco dopo un consulto con i vertici della Protezione Civile che avevano appena ricevuto un preoccupante bollettino meteo che innalza il livello di allerta a “rosso”, il massimo previsto nelle scale nazionali in occasione di meteo avverso. L’ondata temporalesca che ha devastato l’Italia nord occidentale ed in particolare la Liguria si muove minacciosa verso la Sicilia ed ha assunto la pericolosissima caratteristica tipica dei fenomeni più estremi in assoluto con forti tornado. “L’allerta rossa – commenta il Sindaco – l’abbiamo ricevuta nel primo pomeriggio. Non vogliamo correre rischi o farli correre ai bambini e alle famiglie che domani si muoveranno per andare a scuola. Per tali motivi abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Naturalmente non possiamo prevedere se effettivamente le previsioni giunte poco fa saranno rispettate in pieno ma con un allerta di questo livello non possiamo assolutamente sottovalutare il problema. Rimangono valide le indicazioni di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e non rifugiarsi in cantine, garage o luoghi sottomessi al livello stradale”. Nel pomeriggio l’allerta meteo è stata comunicata a tutti i cittadini che nei giorni scorsi si erano registrati nel sito Alert System del Comune di Modica.