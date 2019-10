Il modicano Andrea Iozzia sarà tra i Cantautori del Sanremo Rock per la Regione Sicilia.

Costantemente da una parte e dall’altra del palcoscenico come musicista e tecnico dello spettacolo, Andrea Iozzia si avventura nei meandri della musica da più di un decennio, ama costantemente “giocare” con gli strumenti musicali, studia chitarra classica e violoncello e si approccia da autodidatta alla batteria e al basso. Amante del rock classico, del cantautorato, delle melodie mediterranee.

Da vita a svariati progetti cover e sperimentali, stimola costantemente la propria voglia di nuove influenze musicali, attuale bassista della band Baciamolemani, parte attiva nei dischi di VeiveCura.

Nel febbraio 2019 da vita al suo primo lavoro solista pubblicando il suo primo album totalmente indipendente ed autoprodotto dal titolo “Block-Notes Appunti di viaggio”.

E’ frutto di un anno di idee e sperimentazioni, registrando personalmente tutti gli strumenti di ogni canzone (oltre ovviamente a delle partecipazioni e collaborazioni), è un album dalla massiccia presenza di strumenti a corde, calderone che raccoglie tutte (o quasi) le maggiori influenze assimilate nel tempo, un disco scritto durante i viaggi in tour o lavorativi e proprio come il disordine degli appunti, ogni brano ha una propria caratteristica, una storia da raccontare ed un genere di appartenenza, anche se il rock fa da denominatore comune.

Attualmente vive ed opera a Modica, in Sicilia, da una parte e dall’altra del palcoscenico.