Sabato 12 ottobre nell’ambito delle attività promosse dall’Ecomuseo Carat, sarà svolta un’attività di pulizia della Vallata Santa Domenica, primo tassello di un progetto più ampio di riqualificazione che sarà annunciato quanto prima. L’iniziativa è organizzata oltre che dall’Ecomuseo Carat del Comune di Ragusa, dall’Isola Verde, dal’UNION – Idee e sviluppo, Youpolis Sicilia, Amunì con la collaborazione con Avis Ragusa.

L’attività di pulizia svolta in occasione della terza edizione dell’iniziativa “Ripuliamo…. e conosciamo la città” sarà finalizzata alla realizzazione del primo percorso dell’ECOMUSEO CARAT nella Vallata Santa Domenica. Agronomi, storici e geologi coinvolgeranno i partecipanti illustrando storia e caratteristiche della vegetazione, della cava e delle carcare: un’occasione per conoscere il cuore verde di Ragusa. Agli aderenti sarà consegnato un sacchetto ecologico contenente acqua, frutto e buono caffè. Il raduno e la partenza dei partecipanti è prevista al City alle ore 15 di sabato 12 ottobre.

“Il cammino dell’Ecomuseo Carat – dichiara il sindaco Peppe Cassì – entra nel vivo all’insegna del coinvolgimento. Se da una parte si procede alla stesura della Mappa di comunità attraverso la partecipazione di tutti gli aderenti organizzati per tavoli di lavoro, dall’altra si va verso la realizzazione del primo percorso ecomuseale. L’attività di pulizia di questo sabato, alla quale ogni cittadino desideroso di dare un contributo è invitato a partecipare cogliendo un’occasione preziosa per scoprire bellezze e storia di un luogo identitario della nostra città, è il primo tassello di un progetto più ampio che a giorni presenteremo. L’obiettivo è quello di dare finalmente l’opportunità ai ragusani di riscoprire Vallata Santa Domenica, passeggiarci, viverla e prendersene cura.”