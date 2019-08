Salotti estivi culturali a Casa Giara(Marina di Modica). Riprenderanno nel 2020

“Nonostante il comunicato stampa a mezzo Radiortm, molti frequentatori dei salotti estivi di Casa Giara a Marina di Modica continuano a chiedermi le motivazioni della sospensione degli eventi agostani, che per trent’anni hanno caratterizzato le attività culturali, denominati “Salotti estivi”, che tutti i venerdì d’agosto si sono svolti nel sodalizio di Casa Giara a Marina di Modica, oltre al Concerto d’estate “Giorgio Buscema” del 18 agosto”.

Il Presidente, il poeta Pippo Puma(nella foto), ci scrive ribadendo i motivi. “Tale sospensione è dovuta al fatto che quest’anno l’Associazione Culturale “Casa Giara” è stata impegnata nell’organizzazione del IV Raduno della F.A.Si, che si è svolto a Modica il 10 e 11 agosto con un concerto tenuto presso l’Auditorium “Pietro Floridia” con due protagonisti del Teatro alla Scala di Milano accompagnati dal Maestro Sergio Carrubba ed un convegno su Modica Patrimonio dell’umanità, che si è svolto a Palazzo della Cultura coinvolgendo personalità del mondo dell’associazionismo e politici della Regione Lombardia e della Regione Sicilia”.

Pippo Puma annuncia che per l’estate 2020 a Casa Giara riprenderanno, come per il passato, le varie manifestazioni culturali, con il solito calendario, che verrà comunicato a tempo debito.