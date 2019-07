Tutto pronto per la 52^ edizione della Sagra del pesce a Pozzallo

Fervono i preparativi per la realizzazione dell’evento clou dell’estata pozzallese: la Sagra del pesce giunta quest’anno alla sua 52^ edizione. Con il patrocinio del Comune di Pozzallo, Assessorato Turismo e Spettacolo, prendono il via i preparativi per la realizzazione dell’evento sin dai primi giorni del mese di agosto che si svolgerà dal 10 agosto al 13 agosto.

In cantiere tante novità; il padellone sopra un galeone d’epoca e la bocca dello squalo che fungerà da entrata alla location della Sagra fissata in Piazza delle Rimembranze. Novità anche i ambito culinario con l’introduzione di più portate, sia quelle tipiche della cucina pozzallese, sia il couscous a base di pesce, con l’immancabile fritto misto. Piatti ispirati giornalmente a quattro quartieri storici della città marinara con un menù enogastronomico ricco e vario. Tra gli sponsor , per il settore culinario, l’adesione prestigiosa e qualificante del Distretto produttivo della Pesca di Mazara del Vallo, il quale sarà presente alla manifestazione e assicurerà, nello specifico il pescato per la preparazione dei piatti di mare. Di ottimo livello anche le farine utilizzate sia per l’impanatura del fritto sia per la preparazione dei panini saranno rigorosamente biologiche e di prima qualità, così come la pasta di grano duro. Tra i gazebo sistemati in piazza presente anche quello riservato all’Associazione Italiana Celiachia Sicilia Onlus.

Carnet ricco e vario anche per quanto riguarda gli spettacoli programmati per le quattro serate: per la notte sotto le stelle il DJ Provenzano per il 10 agosto, con l’intervento di un gruppo folkloristico; Pipitonella e musica dal vivo per sabato 11, l’esibizione canora dei Ricchi e Poveri per domenica 12 e il concerto conclusivo dei Nomadi per giorno 13 agosto.

Nel ricco calderone della manifestazione anche un concorso fotografico per i turisti che trasportati con barca navetta, messa a disposizione della Lega Navale Italiana sezione di Pozzallo, fotograferanno la Torre Cabrera fino alla Valata vista mare con la premiazione della foto più suggestiva. Per l’occasione in preparazione anche gadget ispirati alla Sagra del Pesce e alla Torre Cabrera che saranno messi in vendita come souvenir per uno degli eventi pozzallesi più attesi dell’anno.