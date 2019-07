Il Food Drink di Gabriele Pirrè contro la plastica – VIDEO

La creatività del giovane Modicano Gabriele Pirrè stupisce tutti. Nasce il food drink “Μούτουκα FIZZ”, un drink fatto interamente con prodotti biologici tipici siciliani che introduce la particolarità del primo bicchiere fatto di cioccolato modicano. Infatti dopo aver sorseggiato la bevanda all’interno lo si può mangiare. Ideato per contrastare l’inquinamento ambientale, Μούτουκα FIZZ si compone di ingredienti eccellenti come il limone IGP di Siracusa, il miele di ape nera sicula, la meringa aromatizzata alla ricotta, miele e finocchietto selvatico, vodka Giovi ai grani antichi siciliani, spuma al cannolo siciliano e per concludere bicchiere al cioccolato IGP di Modica. Lo spot video, che sui social ha ragguinto buon esito, mette in risalto il paesaggio siciliano lancia un messaggio importante contro la plastica, una delle maggiori cause di inquinamento del pianeta.

La Sicilia è terra di cultura e di incontri, il frutto di storie,di persone, di odori e di sapori – Così vede la propria terra Gabriele Pirre’ , un espressione di passione e amore per questo meraviglioso territorio

Questo é il mio "Μούτουκα FIZZ", un "food drink" ideato per contrastare l'inquinamento ambientale, usando prodotti biologici e locali, eliminando inoltre la plastica, una delle maggior cause di inquinamento della nostra Terra.• LIMONI IGP DI SIRACUSA• MIELE DI APE NERA SICULA• MERINGA AROMATIZZATA ALLA RICOTTA,MIELE E FINOCCHIETTO SELVATICO• VODKA GIOVI AI GRANI ANTICHI SICILIANI• SPUMA AL CANNOLO SICILIANO GLASS: BICCHIERE AL CIOCCOLATO DI MODICA IGPLa Sicilia è terra di cultura e di incontri, il frutto di storie,di persone, di odori e di sapori.Video realizzato da: Attilio Cultrera e Angelo AlborinoRingrazio:VirsieriMixology's Living Room AcademyLuchinoWedding HDM Hostaria della MusicaVini RudinìDaniele PacettoMattia CiliaAldo GranaCarmelo CaccamoDavide GiurdanellaDavide AngelicoGianluca RizzaGiampiero RagusaAurora Pisana