Col concerto del coro si è concluso l’anno accademico dell’Unitre di Modica

Con un concerto del Coro Unitre, è stata celebrata a Modica la chiusura dell’Anno Accademico 18/19 dell’Università delle Tre Età della città della Contea. Come preannunciato l’iniziativa ha avuto svolgimento presso la Chiesa di San Domenico in Piazza Principe di Napoli difronte ad una folta presenza di soci e di cittadini. La serata è stata aperta dal Presidente, Rinaldo Stracquadanio che, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro presenza, ha portato il saluto del Consiglio Direttivo e si è soffermato sulla intensa attività svolta dell’Unitre nel corso dell’anno ed ha ringraziato quanti hanno collaborato per la concreta attuazione del programma approntato ed approvato dall’assemblea dei soci nello scorso mese di ottobre. Specifico riferimento ha fatto quindi alla positiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Fondazione Grimaldi e con il Boccone del Povero. Dopo avere fatto un consuntivo sulla attività corsuale svolta, e sul qualificato lavoro dei laboratori, teatrale e della narrativa, il Presidente si è soffermato sulla intensa e sempre più valida attività del coro che, in occasione dell’undicesimo festival regionale dei cori Unitre della Sicilia, svoltosi recentemente a Messina, si è particolarmente distinto suscitando l’interesse e l’apprezzamento di tutto il pubblico proveniente da ogni parte dell’isola.

Diretto dal maestro Orazio Baglieri ed accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro al piano, il coro ha quindi sviluppato il programma canoro della serata . Questi i brani che dopo la presentazione della prof.ssa Giannina Polara, sono stati eseguiti dal coro : Juesus Bleibet Meine Freude (di Johann Sebastian Bach), Gloria (di Antonio Vivaldi), Ave Verum (di Wolfgang Amadeus Mozart), Coro a bocca chiusa (di GIacomo Puccini), Una furtiva lacrima (di Gaetano Doninzetti), Tonight (di Leonard Bernstein), Smile (di Nicola Piovani), Halleluja (di Leonard Cohen), Hail holy Queen (da Sister Act), The sound of silence (di Paul Simon) e Didn’t My lord deliver Daniel (di Greg Gilpin).