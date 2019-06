Un nuovo successo per la Fam Mac al foro boario di Modica. Premiate le eccellenze del territorio

Una tre giorni dedicata all’eccellenza. Questa la caratteristica principale della terza sessione specialistica Fam Mac, la “Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea” promossa dal Comune di Modica e dalla Camera di Commercio del Sud Est con l’importante contributo del Consorzio Provinciale Allevatori, della Regione Sicilia e la collaborazione dell’Aia, dell’Anacli e del Polo Avicolo di Modica. Al foro boario di Modica, uno spazio che da qualche anno è stato riqualificato per rispondere alle esigenze dei produttori, si sono svolti i vari concorsi e le mostre delle razze bovine legate soprattutto alla produzione delle carni, il focus della specialistica modicana. Spazio alle razze Charolaise e Limuosine ma anche alla razza autoctona Modicana e a quella Piemontese presente con alcuni capi. In fiera si è svolta anche la mostra canina delle razze autoctone della Sicilia, ovvero il Cane di Mannara, lo Spino Ibleo e il Cirneco dell’Etna e alcuni spettacoli equestri che hanno catalizzato l’attenzione dei visitatori insieme ai focus e ai convegni, come quello dell’Anacli o il road show di Fieragricola Verona. Successo anche per il Villaggio Avicolo promosso da alcune delle più importanti aziende del polo avicolo modicano che hanno offerto buonissime degustazioni di uova e pollo con le ricette variegate di alcuni chef.

Successo, sabato sera, per l’atteso e partecipatissimo concerto dei Cugini di Campagna, offerto dal Comune di Modica e dalle aziende del Villaggio Avicolo (Avimed, Avimecc, Leocata Mangimi, Mediterranea Mangimi). La storica band italiana ha proposto i successi più noti, dalla famosissima “Anima mia” a “Meravigliosamente”, ad altri brani che hanno trovato la grande condivisione del pubblico pronto anche a scattare foto e richiedere autografi.

“Un’edizione perfettamente riuscita e che – spiega il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – ha saputo unire le iniziative tese alla valorizzazione delle razze bovine, soprattutto quelle da carne, a vari momenti di approfondimento sulle tematiche più attuali riguardanti il settore zootecnico senza tralasciare i momenti più gioviali come il concerto dei Cugini di Campagna che ha ottenuto un grande successo. La Fam Mac si riconferma ancora una volta una vetrina di qualità che accende i riflettori su questo settore che, grazie al lavoro quotidiano dei nostri produttori, ha raggiunto standard d’eccellenza che in tanto ci invidiano”.

Stamani il momento dedicato alle sfilate e alla premiazione dei campioni e delle campionesse delle varie razze. “Molti i giovani che hanno partecipato – commenta Vito D’Antona vicesegretario generale Camera di Commercio del Sud Est – La testimonianza più bella del ricambio generazionale ma anche la qualità raggiunta nei nostri allevamenti che viene premiata”. Queste le aziende vincitrici. Razza Modicana: azienda Giovanni Floridia campione assoluto tori; azienda Francesco Bocchieri campione riserva tori; azienda Ignazio Giannone campionessa assoluta manze; azienda Giovanni Floridia campionessa riserva manze, azienda Francesco e Luciano Bocchieri campionessa assoluta vacche, campionessa riserva vacche.

Razza Charolaise: azienda Maria Blandino campione junior e campione senior; azienda Zirone di Rosa Maria Curcio campionessa junior; azienda Gioacchino Agosta campionessa assoluta.

Premio migliore allevamento Razza Charolaise: azienda Maria Blandino.

Razza Limousine: azienda Giovanni Pisana campionessa junior; azienda Antonio Di Pasquale campionessa senior; azienda Donatella Massari campione junior; azienda Antonino Zaccaria campione assoluto.

Migliore allevamento Limousine: azienda Silvana Blandino;

Razza Frisona Italiana: premio di ringraziamento a azienda Matteo Spadaro;

Razza Asino Ragusano: premio di ringraziamento a azienda Leggio di Maria Grazia Tumino;

Razza Piemontese: premi di ringraziamento a azienda Nicola Uccello Santi, azienda Antonia Frasca Caccia, azienda Vincenzo Licitra.

La Fam – Mac ha anche il sostegno degli sponsor privati Avimecc, Avimed, Leocata Mangimi, Mediterranea Mangimi e Iabichiella. Info su www.fam-mac.it