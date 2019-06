Continua a pieno regime il lavoro del Direttore Sportivo della Pro Volley Team Modica, Giuliana Di Emanuele, che vuole completare al più presto il roster da consegnare al riconfermatissimo Corado Scavino per la prossima e difficile stagione di serie B1.

Dopo l’accordo con il coach modicano, l’accordo raggiunto con la palleggiatrice Miki Brioli e l’arrivo dal Volley Copertino del libero Fabiana Bozzetto, infatti, il responsabile del mercato biancorosso su giuste indicazioni di coach Scavino e del presidente Bartolo Ferro ha messo a segno un altro importante colpo in entrata portando in biancorosso la centrale Chiara Monzio Compagnoni.

Chiara Monzio Compagnoni, arriva dal Santa Teresa Riva, ma conosce molto bene il volley siciliano per aver giocato in passato anche a Pedara.

Brianzola, classe 98, la nuova centrale di Corrado Scavino è alta 184 centimetri ed è cresciuta nel Pro Patria Volley Milano con il quale ha vinto alcuni titoli regionali. Ha partecipato e vinto con la Lombardia il Trofeo delle Regioni. Ha poi giocato con l’under 18 della Yamamay, del Chieri e del Monza. Ha poi militato in B1 oltre che con Pedara e Santa Teresa Riva con l’Arena Volley Verona.

“Sono felicissima di approdare a Modica – spiega la nuova atleta della Pro Volley Team Modica – dopo averla affrontata anche l’anno scorso come avversaria. Tutti mi parlano bene di questa società che ha una risorsa importante come Corrado Scavino che reputo uno dei migliori allenatori in circolazione. Parlando con il mio nuovo coach mi ha detto che mi seguiva da qualche anno e che dovevo portare entusiasmo in squadra. Bene io sono già pronta e carica per cominciare questa avventura, anche perchè già l’anno scorso essendo nello stesso campionato ho seguito la PVT e ho visto la grande impresa portata a termine e spero che quest’anno si possa fare ancora meglio. Spero di essere accolta bene dai “nostri” tifosi che sanno trasformare il “Geodetico” in una bolgia rendendo la vita ancora più difficile alle nostre avversarie di turno. e ho visto che sono sempre molto vicini alla squadra e chiedo loro di continuare a sostenerci sempre come hanno fatto fino a ora”.