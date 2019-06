E’ in programma domani, domenica 2 giugno, la 26esima edizione del trofeo “Città di Gangi” a cui parteciperanno gli Esordienti e gli Allievi dell’Mtb Euromotor Team Ragusa. I giovani bikers del sodalizio ragusano si confronteranno con un circuito pianeggiante caratterizzato da piccole variazioni di pendenze, tra gli alberi, di circa mezzo chilometro. All’appuntamento in programma in provincia di Palermo parteciperanno corridori provenienti da ogni parte della Sicilia e per questo motivo si preannuncia un appuntamento abbastanza combattuto. Questo non toglie il fatto, però, che la squadra ragusana si sia preparata con la massima attenzione e cercherà, come sempre, di ben figurare. In questa direzione gli auspici dello staff tecnico guidato da Giuseppe Nascondiglio con Alessio Pagano e Sergio Iacono che hanno curato la preparazione atletica di tutto il gruppo. “Sappiamo – spiegano i componenti dello staff – che i nostri sono preparati per affrontare anche questa ulteriore sfida. Ci attende una giornata che speriamo possa essere di buon auspicio per i nostri colori. D’altronde, ci siamo dati da fare per questo e siamo certi che potranno arrivare riscontri di un certo tipo”. Il resto della squadra, invece, sarà impegnato nella quinta edizione della Gran fondo dei Nebrodi, fissata sempre per domani a Cesarò, in provincia di Messina. Il percorso è di circa 47 chilometri con un dislivello di 1.500 metri. Il tracciato si articolerà prevalentemente su strade sterrate e boschive immerse nel parco dei Nebrodi, quindi in uno scenario unico. La kermesse è organizzata sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana nel rispetto di quanto previsto dalle norme attuative per l’anno 2019 dal settore fuoristrada. Occhi puntati su Gioacchino Meli che sta attraversando un gran momento di forma e che nella categoria di riferimento, l’Elite master, potrà spuntare ancora un risultato degno di nota. In prima linea anche Davide Distefano che tra i ciclisti juniores, dopo il bel terzo posto di Viterbo della scorsa settimana, è a caccia di conferme.