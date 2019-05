La “Rogasi” di Pozzallo vince la 7^ edizione del Gran Gala Agone Festival, Teatro Scuola, in Calabria

Divertente, affascinante, incantevole la 7^ edizione del “Gran Gala Agone Festival – Teatro Scuola” svoltosi a Girifalco in Calabria.

Le ragazze e i ragazzi dell’istituto Comprensivo “Rogasi” di Pozzallo hanno calcato il palcoscenico del Palatenda con “Le Avventure di Pinocchio”, grazie all’Amministrazione Comunale, all’Avis di Pozzallo, al Laboratorio Teatrale, al Direttore della Biblioteca Comunale, Giancarlo Sessa.

Festival Teatro Interregionale a cui hanno partecipato tantissime scuole di Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Una delegazione di Pozzallo domenica sera è arrivata al Palatenda per il Gran Gala delle premiazioni.

Luca Parisi, in rappresentanza degli studenti~attori, Rosaria Pagano per l’Istituto “Rogasi”, Maurizio Parisi, per i genitori, e Gianni Scala.

Con grande sorpresa il Presentatore Antonio Negro e il Direttore Artistico Antonio Cristofaro, hanno annunciato: “Per la migliore scenografia il Premio va a “Le Avventure di Pinocchio” dell’istituto Comprensivo “Rogasi” di Pozzallo, che ha curato con squisito senso artistico la scenografia che ha coinvolto lo spettatore facendolo sentire presente sulla scena”.

Momento culminante dello spettacolo quando, il Presentatore ha invitato sul palco il Sindaco, il vice Sindaco e l”Assessore alla Cultura della cittadina calabra, che hanno annunciato i primi tre classificati delle Scuole secondarie di primo grado.

Dopo aver premiato il terzo e il secondo classificato, l’inattesa chiamata per il primo premio dell’Istituto Comprensivo pozzallese.

“Le Avventure di Pinocchio vincono il Primo Premio per aver messo in scena uno spettacolo straordinario e interessante che ha affrontato il tema del bullismo senza retorica né moralismi con un linguaggio chiaro e diretto” – ha commentato Antonio Cristofaro Direttore Artistico.

Sul palco Gianni Scala che ha messo in risalto lo spessore culturale e artistico del Festival Teatro dedicato al grande Dario Fo, ha proseguito parlando di Pozzallo che ha dato i natali al Sindaco Santo, Giorgio La Pira, e ha portato i saluti e i ringraziamenti del Sindaco, Roberto Ammatuna. Ha ringraziato gli organizzatori e la Giuria dell’Agone Festival Teatro Scuola di Girifalco per l’accoglienza e per aver assegnato il Primo Premio ai nostri fantastici e favolosi studenti~attori e il Premio per la Migliore Scenografia.

Rosaria Pagano ha letto un messaggio della Dirigente Scolastica, Grazia Basile: “Apprendiamo con grande soddisfazione e vivo orgoglio che lo spettacolo “Le Avventure di Pinocchio”, messo in scena dai nostri alunni ha ricevuto un prestigioso riconoscimento della vostra Giuria. Il nostro progetto è frutto di una straordinaria sinergia fra scuola territorio, Patrocinio del Comune di Pozzallo, elaborato in collaborazione dell’Associazione Movida di Orazio Di Loro, guidato dalla collaborazione esterna dalla regista Patrizia Burrafato e sostenuto con entusiasmo dalle famiglie”.

L’allestimento, la scenografia sono stati frutto di laboratori svolti dagli alunni curati dalla Professoressa Rossella Smarrocchio e abilmente coordinato dalla Prof Sara Vaccaro.