In pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali a Vittoria

Sarà pubblicato sulla Guri (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) n. 58 di lunedì 20 Maggio il bando per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune. La concessione avrà la durata di tre anni, e il suo valore contrattuale è di 1.148.000 euro.

Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 25 Giugno prossimo alle ore 12.

Oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione per il Comune della riscossione coattiva di tutte le entrate, sia tributarie (tra cui Ici, Imu, Tasi,Tares e Tari) che patrimoniali, con particolare riferimento al canone idrico, nonché di eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte, ex novo o in sostituzione di altre preesistenti, da specifica disposizione di legge.

Nell’affidamento è compresa la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla concessione, che non siano ancora riscosse dall’Ente e non affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione e/o Riscossione Sicilia e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte.

Il bando – finalizzato all’individuazione di un soggetto esterno, iscritto nell’apposito albo tenuto dal Ministero Economia e Finanze, è stato predisposto a seguito della direttiva emanata dalla Commissione straordinaria, che con delibera n. 3 dell’8 Gennaio 2019 ha approvato l’esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva dei tributi.

“Il bando – dichiara il Prefetto Filippo Dispenza – è stato predisposto, su nostre precise indicazioni, dalla Direzione Tributi del Comune. Abbiamo deciso di esternalizzare il servizio perché con l’attuale gestione della riscossione coattiva, tramite Riscossione Sicilia, il Comune ha recuperato percentuali molto basse di tributi non pagati. Con il nuovo affidamento confidiamo di poter migliorare gli incassi relativamente a quanto non pagato e a ad avviare un’azione di forte deterrenza, dovuta al fatto che la riscossione coattiva favorirà l’aumento della riscossione volontaria. Il nostro obiettivo è fare in modo che, secondo l’articolo 53 della Costituzione, tutti i cittadini contribuiscano alla vita della città e al benessere collettivo in base alle proprie capacità e al proprio reddito. Non abbiamo alcun intento vessatorio nei confronti dei cittadini che versano in condizioni di difficoltà economiche, ai quali rivolgiamo tutta la nostra attenzione, seguendoli costantemente e sostenendoli attraverso i nostri Servizi sociali”.