Progetto Erasmus plus “Diritti Umani”. Mobilità “in coming” presso la scuola “Verga” di Comiso

Dal 13 al 18 maggio prossimi l’Istituto Comprensivo “ Verga” di Comiso ospiterà la mobilità “in coming” del progetto Erasmus plus “Human rights”. All’iniziativa parteciperanno le delegazioni di docenti di Spagna, Lituania, Turchia e Romania che assieme al Team della Verga coordinato dalla DS Maria Giovanna Lauretta e costituito dalla responsabile Francesca Belluardo e da Gigi Bellassai, Giovanna Battaglia, Elena D’Amato, Rosanna Bonavita, Kentia Barone, Rosaria La Cognata, Emanuele Campo, Maria Tomasi e Gabriella Occhipinti.

Lunedì, alle 9, presso l’istituto Comprensivo, in Via Roma, si svolgerà l’accoglienza con l’esibizione dell’orchestra e con la presenza di tutti gli ordini di scuola che hanno preparato una tipica tarantella siciliana, con i costumi originali realizzati dal Liceo Artistico “S. Fiume”.

Nel pomeriggio, al Palazzo municipale, ci sarà l’incontro con le autorità cittadine

Fra gli eventi più significativi si segnalano inoltre:

La conferenza dal titolo “Human Rights: hazardous labour exploitation and sexual violence and exploitation”, che si terrà il 14 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Polifunzionale sito in via N. Colajanni, n.69 a Ragusa. Al dibattito parteciperanno Il dott. Samuele Cavallone, coordinatore per la Sicilia di MEDU, Medici per i Diritti Umani, aprirà la conferenza con un’introduzione ai Diritti Umani, la dott.ssa Emanuela Borrelli, IOM Project Assistant, parlerà dello sfruttamento del lavoro pericoloso per gli immigrati; ,la dott.ssa Daniela Lo Presti, Presidente della ONLUS Donna Più e l’Avv. Lorella Dipasquale, Vicepresidente, interverranno sulla violenza sessuale. Ospiti della conferenza saranno i docenti e dirigenti scolastici delle scuole partner di tale Programma Erasmus plus.

L’evento del 17 maggio, alle 9, nell’Aula Pietro Palazzo, sita in Via degli Studi a Comiso, alle ore 9.00 dove, in seno al Progetto “Carta dei diritti e dei doveri dei Ragazzi di Comiso” che gli istituti di scuola secondaria di primo grado hanno ultimato sotto la guida del Team del Garante per l’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Comiso, si terrà la Presentazione della Carta alle delegazioni del Programma Erasmus Plus “Human Rights”. Saranno presenti il Sindaco di Comiso e le autorità locali.